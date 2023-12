Ha 14 anni ed è siciliano, a Io Canto Generation tutti pazzi per Pietro Agnello

Splende una nuova stella nel firmamento della musica. Si chiama Pietro Agnello e ha solo 14 anni, ma il suo talento cristallino sta già incantando tutti in Tv.

Originario della Sicilia, con sangue catanese da parte di madre e misilmerese da parte di padre, il giovane cantante sta conquistando il cuore del pubblico a Io Canto Generation 2023, il nuovo show di Gerry Scotti in onda su Canale 5. Per il suo debutto sul piccolo schermo, Pietro ha portato “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley, facendo emozionare i giudici e i telespettatori con la sua voce potente e piena di sentimento. Un brano intramontabile che ha permesso al quattordicenne di mettere subito in mostra la sua straordinaria maturità artistica.

Michelle Hunziker e tutta la giuria sono rimasti conquistati dal suo cristallino talento. Su Twitter e Facebook, il web è letteralmente impazzito per la performance di Pietro, riconoscendogli un futuro radioso nel panorama della musica italiana. Anche nella sua amata Sicilia, in particolare a Misilmeri, c’è grande orgoglio per questo giovane concittadino che sta bruciando le tappe.

Nella seconda puntata dello show, il nuovo idolo delle folle è tornato sul palco in un emozionante duetto con Iva Zanicchi sulle note di “Cheek to Cheek”, regalando al pubblico un’atmosfera da Las Vegas e ottenendo il massimo dei voti dalla giuria. A soli 14 anni, Pietro Agnello possiede un talento raro, che ha colpito tutti per maturità e passione per la musica. La Sicilia può vantare l’ennesima stella nascente della canzone, destinata con il suo cristallino timbro vocale e la sua innata musicalità a conquistare i palcoscenici più importanti d’Italia e non solo. Io Canto Generation 2023 rappresenta solo l’inizio di una carriera che si preannuncia luminosa per il giovanissimo cantante.