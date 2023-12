Incidente stradale a Messina: auto si ribalta con a bordo una famiglia con neonato

Incidente stradale a Messina in via Cianciolo, nel quartiere Bordonaro. Poco prima di mezzanotte, una Citroen con a bordo una famiglia composta da padre, madre e neonato, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo contro un’auto in sosta per poi ribaltarsi su un fianco.

Immediato l’intervento dei passanti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti, poi trasportati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni, nello scontro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.