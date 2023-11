Tre incidenti a Palermo: un ferito e pesanti disagi al traffico

PALERMO – Mattinata difficile sul fronte della viabilità a Palermo, dove si sono verificati tre incidenti in punti diversi della città che hanno causato altrettanti feriti e provocato lunghe code e rallentamenti al traffico.

Il primo incidente si è verificato intorno alle ore 9 in viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte Corleone in direzione Catania, dove c’è stato un tamponamento tra più veicoli. Una persona è rimasta lievemente ferita in modo non grave ed è stata soccorsa dal 118. L’incidente, insieme ai lavori in corso sul ponte Corleone, ha però congestionato il traffico creando lunghissime code chilometriche in entrambe le direzioni.

Poco dopo, intorno alle 10, altro incidente in piazza della Pace, dove uno scontro tra un’auto e una moto ha provocato il ferimento di un motociclista, anche in questo caso in modo non grave. Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi.

Infine, altra collisione in mattinata in via Santicelli tra due autovetture, con due feriti trasportati in ospedale in codice giallo dal personale del 118 intervenuto. Le loro condizioni non sono gravi e non risultano in pericolo di vita.

In tutti e tre i casi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Palermo per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, rimasta fortemente congestionata per diverse ore creando disagi alla circolazione in molte zone della città.