Emozioni per la palermitana Teresa Mannino, sarà co-conduttrice a Sanremo 2024

Grande emozione per la comica siciliana Teresa Mannino, che calcherà il prestigioso palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2024. Ad annunciarlo è stato Amadeus in persona durante l’edizione serale del TG1: la Mannino affiancherà il conduttore e direttore artistico nella serata di giovedì 8 febbraio.

Una splendida notizia per l’attrice palermitana, molto amata dal pubblico per la sua bravura e simpatia. Dopo una lunga gavetta teatrale, la popolarità sul piccolo schermo grazie a programmi come Zelig e Colorado, fino al recente one woman show “Sento la terra girare” che l’ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani.

Ora, a coronamento di una luminosa carriera, l’emozione di salire sul palco più ambito dagli artisti: Sanremo. Ci sarà sicuramente tanta trepidazione per la comica siciliana, pronta a portare il suo estro e talento anche all’Ariston.

Insieme a lei, a rotazione, altri grandi nomi come Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e Rosario Fiorello. Il cast sembra davvero stellare e noi non vediamo l’ora di vedere Teresa Mannino all’opera in questa nuova avventura sanremese! Un sogno che diventa realtà per lei e motivo di orgoglio per noi siciliani.