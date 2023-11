È morta a 34 anni Emanuela Perinetti, figlia dell’ex Dg del Palermo

Milano – Grave lutto per il mondo del calcio. Si è spenta prematuramente a Milano, all’età di soli 34 anni, Emanuela Perinetti dopo una breve malattia. Figlia di Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo dell’Avellino ed ex dirigente di Siena, Palermo, Genoa e Brescia, Emanuela aveva costruito una brillante carriera nel marketing calcistico diventando un’affermata influencer e social media manager per i principali club italiani.

Laureata in Innovation Management alla Luiss di Roma, Emanuela aveva messo le sue competenze digitali al servizio della sua passione per il pallone, conquistando in pochi anni una solida reputazione nell’ambiente. Il suo lavoro era molto apprezzato da club, calciatori e tifosi per la professionalità e la creatività.

La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto il padre Giorgio, che ieri ha lasciato anzitempo la partita Avellino-Juve Stabia di Coppa Italia per precipitarsi a Milano al capezzale della figlia, le cui condizioni si erano aggravate rapidamente negli ultimi giorni. Perinetti sta affrontando così un altro gravissimo lutto familiare dopo aver perso nel 2018 la moglie Daniela, deceduta per un tumore al seno.