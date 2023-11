Trova un dito umano nell’insalata: cliente denuncia il ristorante

Un capello, un insetto, questo a volte si trova nei piatti dei ristoranti ma quello che è avvenuto ad una donna ha davvero dell’impossibile. Una donna di Mount Kisko, nello stato di New York, ha fatto una scoperta disgustosa e agghiacciante mentre mangiava un’insalata ordinata presso un ristorante della catena Chopt. Masticando un boccone, Allison Cozzi ha notato una strana consistenza e sputando ha realizzato con orrore che si trattava di un dito umano reciso.

Secondo quanto ricostruito, il dito apparterrebbe a una dipendente del ristorante che si era accidentalmente tagliata durante la preparazione dell’insalata. Nonostante l’incidente, tuttavia, la rucola contaminata non è stata eliminata ma è finita nel piatto della cliente.

La donna ha avuto forti malori dopo la scoperta disgustosa

Cozzi ha riferito di aver avuto forti malori dopo l’episodio, soffrendo di nausea, vertigini, emicrania e attacchi di panico. Per questo motivo ha sporto denuncia contro il ristorante, chiedendo un risarcimento pecuniario per i danni subiti.

Simile episodio accaduto nel 2018 in una gelateria di Palermo

Un fatto che ricorda molto quanto avvenuto a Palermo nel 2018. Uno sfortunato cliente di una gelateria aveva avvertito qualcosa di strano e si era subito accorto dell’intruso: un pezzo di dito umano finito nel suo gelato. Inorridito dall’incredibile scoperta, l’uomo si è subito recato dai carabinieri. Che hanno constatato come tra il gelato ormai sciolto vi fosse in effetti una falange mozzata. Secondo quanto ricostruito in seguito, un impiegato della gelateria, si sarebbe tranciato una falange lavorando, pochi giorni prima dell’incredibile ritrovamento. E così la falange sarebbe rimasta lì, per qualche giorno nel pozzetto dei gelati, per poi finire nel cono dello sfortunato cliente.