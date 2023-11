“Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”, arrestato 64enne siciliano

Nuovo episodio di violenza e minacce contro una donna in Sicilia. La polizia ha arrestato un uomo di 64 anni a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo l’avrebbe minacciata dicendole: “Se non torni con me ti faccio fare la fine di quella di cui parlano in televisione”, con un chiaro riferimento a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato a Vigonovo (Venezia).

La misura restrittiva è scattata dopo la denuncia della donna, che ha riferito di aggressioni verbali, appostamenti e molestie da parte dell’ex compagno. Il giudice ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico. L’intervento è arrivato a pochi giorni dalla denuncia della vittima, a testimonianza della rapidità con cui le autorità hanno preso provvedimenti per fermare le condotte persecutorie.

Purtroppo non è l’unico episodio di questo tipo. Solo pochi giorni fa un 18enne della Valle d’Aosta è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex fidanzata minorenne, alla quale avrebbe rivolto la stessa minaccia: “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”. Una frase che suona come un tragico avvertimento e che dimostra come il brutale femminicidio di Vigonovo abbia fatto da “esempio” per altri uomini violenti.