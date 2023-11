Ponte dell’Immacolata, la Sicilia tra le mete preferite dagli italiani

Anche per l’ultimo ponte dell’anno, prima della pausa natalizia, tanti italiani hanno prenotato una piccola vacanza di relax, all’estero o nel belpaese. Un nuovo studio di eDreams, dedicato proprio al ponte dell’Immacolata, ha analizzato le destinazioni preferite dai viaggiatori nostrani.

Il 2023 è stato un anno ricco di weekend lunghi e pause lavorative, e per chiuderlo in bellezza cosa c’è di meglio di una vacanza? Secondo la ricerca condotta dall’agenzia di viaggi online eDreams, tra le mete predilette dagli italiani per il ponte dell’8 dicembre spiccano alcune capitali europee come Parigi, Milano e Londra. La top 5 comprende però anche suggestive città d’arte del Mediterraneo e affascinanti capitali dell’Est Europa.

Analizzando le prenotazioni, i viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino hanno scelto soprattutto Parigi, Barcellona e Bucarest per quanto riguarda i viaggi internazionali in queste date. Per gli spostamenti in Italia, hanno invece optato per Catania e Palermo. Chi parte dagli scali di Milano ha privilegiato Londra e Tirana.

Milano sarà la meta prediletta di chi parte da Catania, Napoli e Lamezia Terme, mentre Roma accoglierà viaggiatori provenienti sempre da Catania, seguiti da quelli in arrivo da Palermo e Bari. Napoli e i suoi suggestivi presepi richiamano i turisti che hanno prenotato da Torino.

Palermo e Catania sono tra le città più amate

Per il ponte dell’Immacolata, un italiano su due ha bloccato le date con un certo anticipo, il 30% addirittura da due a tre mesi prima della partenza. Le destinazioni nostrane preferite per queste vacanze sono: al primo posto Milano, seguita da Catania, Roma, Palermo e Napoli.

Tra le mete estere, gli italiani in partenza hanno scelto soprattutto Parigi, poi Londra, Barcellona, Tirana e Bucarest.

La top 5 delle città italiane prenotate dai turisti stranieri vede in testa Roma, Milano, Venezia, Bologna e Firenze. I visitatori internazionali che visiteranno l’Italia nei giorni del ponte provengono per il 33% dalla Spagna, per il 16% dalla Francia, per il 9% dalla Germania, per l’8% dal Regno Unito e per il 6% dal Portogallo.