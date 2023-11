Scompare per giorni e il dramma: trovato morto Pietro Umile

È stato trovato senza vita Pietro Umile, l’uomo di cui non si avevano più notizie da alcuni giorni a Marsala. La conferma del ritrovamento del cadavere è arrivata dai carabinieri, anche se al momento non trapelano ulteriori dettagli.

Grande sgomento in città per la tragica scomparsa di quella che era una figura molto nota e benvoluta. Umile, 62 anni, era infatti il parcheggiatore che da molti anni operava proprio di fronte al cimitero di Marsala. Un volto familiare per tanti marsalesi e non solo, che si rivolgevano a lui per posteggiare l’auto quando si recavano a far visita ai propri cari al camposanto.

L’allarme per la sua sparizione era scattato già alcuni giorni fa, quando i familiari non l’avevano più visto rientrare a casa. La figlia aveva poi lanciato appelli accorati sui social network, chiedendo a chiunque lo avesse incrociato di contattare le forze dell’ordine. In poco tempo quei messaggi erano stati condivisi da centinaia di utenti, nella speranza di ritrovare l’uomo sano e salvo. Purtroppo le ricerche non hanno dato l’esito sperato e in città è calato il dolore per questa improvvisa perdita.