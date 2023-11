Nuovo femminicidio, uccide la moglie a mazzate: fermato da carabiniera fuori servizio

Un nuovo, drammatico femminicidio si è consumato questa mattina a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. Un uomo ha ucciso la moglie, una donna di 66 anni di nazionalità straniera, colpendola ripetutamente con una mazza da baseball.

Il terribile femminicidio

La donna si chiamava Meena Kumari, 66 anni, ed era di nazionalità indiana, così come il marito. Il delitto è avvenuto intorno alle 9:30 in pieno centro cittadino. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima avrebbe chiesto aiuto e la sua richiesta di soccorso è stata raccolta da una carabiniera che in quel momento si trovava libera dal servizio. La militare è subito intervenuta per fermare l’aggressione, bloccando l’uomo. Purtroppo i soccorsi chiamati d’urgenza non sono riusciti a salvare la vita della donna, colpita più volte con violenza alla testa e al corpo.

Arrestato l’uomo

L’autore del gesto, il marito della vittima, è stato immediatamente fermato dalla carabiniera, poi aiutata dai colleghi della radiomobile di Salsomaggiore sopraggiunti rapidamente sul luogo. L’uomo è stato condotto in caserma ed è attualmente sotto interrogatorio per ricostruire la dinamica e il movente di questo ennesimo episodio di violenza contro le donne.