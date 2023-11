Furgone a fuoco, bloccata l’A19 Palermo-Catania a Villabate

Un furgone ha preso fuoco questa mattina mentre percorreva l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo per Villabate. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio che si sono occupati di spegnere il rogo. L’incendio ha provocato la chiusura momentanea dell’autostrada in direzione Catania per consentire le operazioni di soccorso.

Al momento non si conoscono le condizioni del conducente del furgone. Si consigliano percorsi alternativi per chi si sta dirigendo verso Catania, in attesa della riapertura del tratto autostradale interessato dall’incendio del mezzo pesante.

(foto Paolo Maggiore)