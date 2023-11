Dramma in ospedale, uomo si toglie la vita: inchiesta

Tragedia all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove un uomo di 54 anni di origine albanese si è tolto la vita mentre era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. L’uomo, residente a Modica, era risultato positivo al Covid-19 e per questo si trovava in isolamento nella struttura ospedaliera.

Secondo quanto ricostruito, nel corso della notte del 21 novembre il 54enne avrebbe compiuto il drammatico gesto, impiccandosi nella sua stanza di degenza. Il personale sanitario accortosi di quanto accaduto ha immediatamente lanciato l’allarme, ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare.

La tragedia ha sconvolto i familiari della vittima, che hanno sporto denuncia alla Procura di Ragusa per fare luce sulle circostanze che hanno portato il loro caro a togliersi la vita durante il ricovero in ospedale. Il pm Martina Dall’Amico ha disposto l’autopsia e iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, due infermieri e un medico che erano in servizio quella notte nel reparto.

L’esame autoptico, affidato ad un medico legale e uno psichiatra, sarà eseguito nell’obitorio dell’ospedale San Marco di Catania, dove la salma è stata trasferita proprio perché il 54enne, oltre che positivo al coronavirus, era anche in isolamento precauzionale. Gli investigatori sperano che dall’autopsia possano emergere elementi utili a chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita dell’uomo.