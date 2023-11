Ha malore improvviso, cade e si frattura la testa, Carabinieri lo salvano: “Siete angeli”

Lo scorso 24 novembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno soccorso un 73enne colpito da un malore mentre passeggiava per le vie del centro, salvandogli la vita.

Tempestivo soccorso dei Carabinieri ad un uomo colto da malore

Alle ore 6.30 circa i militari dell’Arma, mentre erano impegnati in un servizio di pattuglia nel centro di Trapani, hanno notato via Ammiraglio Staiti (nei pressi dell’imbarco degli aliscafi) un uomo che barcollava sul marciapiede per poi cadere a terra dietro una colonna di un palazzo. Il provvidenziale intervento dei Carabinieri, fortunatamente presenti in quel momento in cui la strada risultava deserta, ha permesso il tempestivo arrivo dei soccorsi per l’uomo che, a seguito della caduta, aveva sbattuto la nuca perdendo molto sangue.

All’arrivo dei soccorsi, uno dei Carabinieri saliva a bordo dell’ambulanza con il 73enne mentre l’altro militare, alla guida dell’autovettura di servizio, consentiva di raggiungere nel minor tempo possibile il pronto soccorso dell’ospedale trapanese.

Il pronto intervento dell’Arma evita la tragedia

Dopo il ricovero in codice rosso e qualche ora di attesa è arrivata la notizia da tutti sperata: grazie al tempestivo intervento di Carabinieri e del personale medico l’uomo non era più in pericolo di vita. Dopo qualche giorno, rientrato a casa, l’uomo ha voluto ringraziare di persona i Carabinieri che gli hanno prestato soccorso.