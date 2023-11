Tragedia a Sciacca, scontro auto-moto: muore ragazzo di 25 anni

Drammatico incidente stradale a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove un terribile scontro tra un’auto e una moto è costato la vita ad un giovane di 25 anni.

Secondo una prima ricostruzione, intorno all’una di notte una Fiat Punto e una moto di grossa cilindrata si sono violentemente scontrate lungo la statale 115, nei pressi dello svincolo per Ribera. Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla sella durante l’impatto e finito rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di diversi metri.

Inutili i tempestivi soccorsi giunti sul posto. Il ragazzo, originario di Sciacca, è morto praticamente sul colpo a causa dei traumi riportati nella caduta. Ferita in maniera non grave anche la conducente della Punto, una donna di 45 anni, trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I rilievi sono serviti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.