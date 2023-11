Lavoro e tecnologia, come il digitale può favorire le nuove assunzioni

Nell’epoca del digitale, la tecnologia svolge un ruolo cruciale in molti processi ed è ormai ampiamente protagonista anche nel mondo del lavoro, dove oltre a semplificare e ottimizzare le diverse attività è anche un importante strumento per favorire le assunzioni e trasformare l’intero panorama occupazionale. Attraverso l’innovazione digitale, le aziende possono infatti rivoluzionare il modo in cui reclutano e gestiscono le risorse umane, oltre a creare un ambiente di lavoro più efficiente ed equo.

Connessioni globali con le piattaforme di reclutamento online

Uno dei primi strumenti chiave nell’evoluzione delle assunzioni sono le piattaforme di recruiting online, che mettono in contatto aziende e candidati provenienti da ogni parte del mondo, abbattendo le barriere geografiche. Su queste piattaforme, infatti, le imprese hanno la possibilità di individuare talenti provenienti da diverse parti del mondo, mentre dall’altro lato i candidati possono esplorare opportunità di carriera nelle aree occupazionali e geografiche preferite. I vantaggi sono dunque bilaterali e riguardano connessioni più rapide e comunicazioni più efficaci, aspetti che hanno portato a un forte incremento nell’uso di tali strumenti per far incontrare domanda e offerta.

Algoritmi e analisi predittiva per un matching perfetto

Grazie all’impiego di algoritmi e sistemi di analisi predittiva, le piattaforme di reclutamento possono essere incredibilmente efficienti nel garantire un matching sempre più preciso tra le competenze dei candidati e le esigenze dell’azienda. A favorire questo processo è ovviamente l’intelligenza artificiale, una tecnologia che non ha rivoluzionato soltanto l’intrattenimento permettendo, per esempio, alle società di gaming e casino di gestire in modo più efficace le meccaniche di giochi di ultima generazione come la Starburst slot e di personalizzare le esperienze degli utenti, ma che anzi si pone sempre più come protagonista nel mondo del lavoro. L’approccio basato sui dati consente infatti di ottimizzare il processo di selezione, riducendo il tempo necessario per individuare i profili più adatti e migliorando la qualità delle nuove assunzioni.

Interviste più efficienti e accessibili online

Nel processo di selezione dei candidati, una fase decisiva è quella dell’intervista, durante la quale le parti si incontrano e valutano reciprocamente le opportunità di lavorare insieme. Se fino a oggi si è puntato esclusivamente sui colloqui fisici, con l’avvento del digitale anche questo momento è sempre più spesso affidato alla tecnologia, con benefici in termini di costi e tempi sia per l’azienda che per il candidato: le videochiamate e le piattaforme di interviste online, infatti, consentono alle aziende di valutare i candidati a distanza, risparmiando tempo e risorse, per un approccio che non solo migliora l’efficienza del processo di selezione, ma rende anche più accessibili le opportunità di lavoro per candidati al di fuori delle aree geografiche tradizionali.

Potenziare le competenze con la formazione online

Altro punto molto delicato in ambito lavorativo è quello della formazione dei lavoratori e sull’aggiornamento delle loro competenze, un processo che spesso richiede ingenti investimenti da parte delle aziende. Anche in questo campo, l’accesso ad apposite piattaforme di formazione online ha trasformato il modo in cui i candidati acquisiscono competenze, consentendo alle imprese di valorizzare l’apprendimento continuo per ciò che riguarda il personale interno e di cercare esternamente candidati che abbiano frequentato corsi online pertinenti alle posizioni aperte. In questo modo si amplia il pool di talenti disponibili e si permette alle persone di sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro digitale.

Diversità e inclusione: due obiettivi prioritari

Le tecnologie digitali hanno anche contribuito a mettere in luce l’importanza della diversità e dell’inclusione nelle nuove assunzioni. Gli strumenti di reclutamento possono infatti essere calibrati per ridurre i bias inconsci, promuovendo un processo di selezione più equo e inclusivo. La diversità non è solo una priorità sociale, ma anche un vantaggio per la creatività e l’innovazione aziendale.

Freelance e lavoro remoto: maggiore flessibilità nell’occupazione

Parlando di tecnologie digitali applicate al lavoro, non si può infine non fare un breve accenno al tema della flessibilità occupazionale, che negli ultimi anni è diventato argomento di accese discussioni. Grazie al web e ai dispositivi sempre connessi a internet, lavorare come freelance e da remoto è diventata un’opportunità molto ghiotta per tanti professionisti che intendono ritrovare un maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa. Al tempo stesso, le imprese possono accedere a talenti specializzati senza la necessità di avere un team fisicamente presente in ufficio, riducendo i costi senza rinunciare alla produttività e al raggiungimento degli obiettivi.