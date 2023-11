Concerto di Capodanno 2024 a Palermo con Elodie in piazza Politeama

Palermo accoglierà il 2024 con un grande concerto di Capodanno in piazza Politeama che vedrà come protagonista la cantante Elodie. L’evento è stato confermato oggi dall’amministrazione comunale, che sta definendo il programma per le festività natalizie in città.

Il sindaco ha annunciato che come ogni anno Palermo si prepara al Natale con diversi eventi, iniziative e momenti di festa, non solo nel centro storico ma anche nei vari quartieri, pensati sia per gli adulti che per i bambini. L’appuntamento di punta sarà proprio il concerto di Capodanno in piazza Politeama che darà il benvenuto al 2024.

Sul palco è stata scelta la cantante Elodie, artista romana molto amata dal grande pubblico e reduce dal successo estivo con i singoli Tribale e Bagno a mezzanotte. Si tratta di un nome di richiamo, perfetto per una serata di festa come quella di San Silvestro.

L’assessore alle Culture Mario Zito ha sottolineato l’importanza dell’evento che richiamerà non solo i cittadini di Palermo ma anche i numerosi turisti presenti in quei giorni, offrendo uno spettacolo di alto livello per una città europea come il capoluogo siciliano.

Oltre al concerto di Elodie sono previste anche altre rappresentazioni artistiche e musicali per animare la notte di Capodanno fino al brindisi di mezzanotte quando si saluterà il 2023 per dare il benvenuto al nuovo anno. L’amministrazione comunale sta lavorando ai dettagli del programma che verrà presentato nelle prossime settimane in conferenza stampa. Ci saranno luminarie natalizie, alberi di Natale e diversi eventi in varie zone della città, con appuntamenti per adulti e bambini, per rendere speciale il periodo festivo.

Il sindaco ha ricordato come ogni anno le festività siano un momento di condivisione, solidarietà e vicinanza per la comunità. L’auspicio è che anche questo Natale 2022 possa essere sereno e felice per tutti dopo gli anni difficili della pandemia.

La scelta di Elodie come star del concerto di Capodanno conferma la volontà del Comune di puntare su nomi di richiamo, come già avvenuto in passato con artisti come Carmen Consoli, Mario Biondi o Francesco Gabbani. Un evento gratuito molto atteso dai cittadini che saluteranno insieme l’arrivo del nuovo anno in festa.