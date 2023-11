Eleonora Giorgi shock: “Ho un tumore al pancreas ma lo sconfiggerò”

L’attrice Eleonora Giorgi ha rivelato in un’intervista televisiva di aver ricevuto la diagnosi di un tumore al pancreas. La notizia è stata data durante la trasmissione Pomeriggio 5, dove la Giorgi era ospite di Myrta Merlino.

“Quando ci siamo incontrate avevo appena fatto per un puro caso una tac, venivo da una biopsia che poteva anche voler dire un anno, e invece adesso è arrivata la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi” ha dichiarato l’attrice 70enne.

La Giorgi ha spiegato che seguirà un percorso di chemio e intervento chirurgico per combattere il tumore pancreatico, uno dei più difficili da diagnosticare e curare. Ma ha voluto tranquillizzare i fan, dicendo che affronterà tutto con coraggio e determinazione.

“Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia” ha detto la Giorgi, invitando a non nascondersi di fronte alla sofferenza. “Una cara amica mi ha consigliato di non dirlo: avrai le facce di circostanza, ti isoleranno, mi ha detto. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”.

L’attrice ha ringraziato i due figli per l’amore dimostrato in questo momento difficile, definito “straordinario, a un livello che non immaginavo”. Ma è al suo pubblico, considerato la sua grande famiglia, che la Giorgi si è rivolta con un accorato appello: “Ora ho bisogno del vostro amore. Non c’è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa”.

“Statemi vicino, non bisogna vergognarsi della malattia” ha concluso Eleonora Giorgi, pronta ad affrontare le cure con coraggio e ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. La notizia del tumore pancreatico ha sconvolto il mondo dello spettacolo e i tantissimi ammiratori dell’attrice, che le hanno subito dimostrato affetto e sostegno in questa difficile prova.