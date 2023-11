Rapina a mano armata un supermercato di Palermo, Carabiniere vede tutto e arresta 21enne

Si è consumata una rapina a mano armata ai danni di un supermercato in via Gaetano La Loggia a Palermo. Stando alle prime ricostruzioni, due malviventi con il volto travisato da passamontagna e armati di pistola hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e minacciando i cassieri sono riusciti a portare via un bottino di oltre 1000 euro in contanti.

I due rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una bicicletta elettrica tentando di far perdere le proprie tracce per le strade del centro cittadino. Tuttavia, la loro fuga è stata notata da un carabiniere libero dal servizio che, transitando nei pressi del supermercato, ha assistito alla rapina e ha subito allertato la centrale operativa.

In pochi minuti una gazzella dei Carabinieri, grazie alle indicazioni fornite dal militare, è riuscita ad intercettare i fuggitivi. Ne è nato un rocambolesco inseguimento durante il quale i due rapinatori hanno perso il controllo della bicicletta finendo rovinosamente sull’asfalto.

Uno dei due, un 21enne già noto alle forze dell’ordine, ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri dopo una breve colluttazione. L’altro complice è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane arrestato è stato trovato in possesso dell’arma, rivelatasi una pistola giocattolo priva di tappo rosso, e di parte della refurtiva che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Il 21enne dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi. Su disposizione del PM di turno, è stato tradotto presso il carcere Pagliarelli di Palermo in attesa della convalida dell’arresto. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha poi disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Proseguono serrate le indagini dei Carabinieri per identificare il complice fuggito e per accertare eventuali responsabilità dei due arrestati in altri episodi criminosi che hanno colpito negli ultimi tempi esercizi commerciali e attività del quartiere.