Grave incidente nel tunnel della circonvallazione: due feriti, uno è grave

Grave incidente stradale nel tunnel della circonvallazione di Avola, dove si sono scontrati un’auto e un autocarro. Nello schianto, le cui dinamiche sono ancora da accertare, due persone sono rimaste ferite, una in modo serio.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente nel tunnel una Peugeot e un autocarro. L’impatto è stato molto violento. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, stabilizzandoli e trasportandoli poi in ospedale.

Uno dei due, il conducente della Peugeot, ha riportato traumi molto gravi ed è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso.

Per consentire i rilievi e liberare la carreggiata, il tunnel della circonvallazione è stato chiuso al traffico per diverse ore, provocando lunghe code e disagi alla circolazione che è tornata alla normalità solo in tarda mattinata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Avola che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica.