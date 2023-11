Colpo di fortuna in Sicilia: con un “Miliardario” vince 500 mila euro

Colpo di fortuna a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un giocatore si è aggiudicato ben 500mila euro grazie ad un biglietto del gratta e vinci “Il Miliardario”. La maxi vincita, come riporta l’agenzia specializzata Agimeg, è stata centrata nella ricevitoria Tabacchi Romano di via degli Eucalipti.

Non è la prima grande vincita nella ricevitoria

Per il fortunato vincitore si tratta di una somma che cambierà la sua vita. Non è la prima volta che nello stesso punto vendita vengono realizzate vincite milionarie: già in passato, infatti, erano stati centrati altri premi da 500mila, 300mila e 200mila euro sempre con i gratta e vinci. Una ricevitoria decisamente fortunata, dunque, che negli anni ha regalato complessivamente oltre 1 milione e mezzo di euro a giocatori che hanno sfidato la dea bendata.