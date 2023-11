Grave incidente sulla A18: tir invade corsia opposta

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Catania-Messina, provocando lunghe code e disagi al traffico. Secondo le prime ricostruzioni, un camion che trasportava terra avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare, scontrandosi con un suv.

LE FOTO

Il violento impatto tra i due mezzi ha completamente bloccato il traffico, con code segnalate tra Giarre e Fiumefreddo già dal ponte di Macchia di Giarre. Non si conoscono ancora eventuali feriti, ma sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire al meglio la viabilità, rimasta paralizzata per ore.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico sull’importante arteria siciliana, creando gravi disagi agli automobilisti in transito, costretti a lunghe attese. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso.