Al ponte Corleone ancora lavori: altre limitazioni al traffico

Non finiscono i disagi per gli automobilisti che devono attraversare il ponte Corleone, a Palermo, lungo Viale regione Siciliana. I lavori sul ponte Corleone, infatti, continueranno a causare disagi agli automobilisti.

Nuove restrizioni al traffico fino a dicembre 2023

A causa della prosecuzione dei lavori di risanamento del ponte, è stata emanata una nuova ordinanza che prevede la chiusura della corsia laterale in direzione Catania su Viale Regione Siciliana. Sarà garantito il transito sulla corsia centrale ai veicoli leggeri fino a 7,5 tonnellate e sulla corsia laterale ai veicoli pesanti fino a 44 tonnellate. Divieto di transito invece per i mezzi pesanti sulla complanare in direzione Catania.

Le nuove restrizioni rimarranno in vigore fino al 23 dicembre 2023 o comunque fino al termine dei lavori, causando ulteriori disagi alla viabilità in uno snodo cruciale per la città.