La ginnastica piange la sua stella: atleta di 16 anni muore per arresto cardiaco

Tragico lutto nel mondo della ginnastica ritmica. Mia Sophie Lietke, astro nascente di soli 16 anni, è morta improvvisamente lo scorso giovedì 16 novembre per un presunto arresto cardiaco. La notizia è stata diffusa ieri dalla Federazione tedesca di ginnastica (DTB), che non ha ancora chiarito le cause ufficiali del decesso. La procura ha aperto un’inchiesta.

Mia Sophie, astro nascente tedesco stroncata da un arresto cardiaco

Mia era una delle promesse della ginnastica ritmica tedesca. Nata nel 2006, lo scorso anno aveva conquistato il titolo nazionale junior nel cerchio. Il suo sogno era di competere alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un destino crudele lo ha purtroppo stroncato, gettando nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità sportiva.

“Mia era una ragazza solare, piena di talento ed entusiasmo – dichiara il suo allenatore – aveva tutte le carte in regola per diventare una campionessa. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”. Ora si attende l’esito delle indagini per fare luce sulle cause di questa immane tragedia.