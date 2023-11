Figlio accoltella il padre: morto in ospedale

Tragedia familiare a Teramo, dove un uomo di 83 anni è deceduto la scorsa notte in ospedale in seguito alle ferite riportate dopo essere stato accoltellato dal figlio 49enne al culmine di una lite. L’anziano, colpito da diversi fendenti, era stato immediatamente ricoverato in gravissime condizioni. Durante la notte il quadro clinico si è ulteriormente aggravato fino al decesso.

