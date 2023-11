Arriva in Sicilia il farmaco rivoluzionario contro il colesterolo: bastano due dosi l’anno

Palermo – Una straordinaria innovazione nella cura del colesterolo è finalmente disponibile anche in Sicilia. Si tratta di Leqvio (Inclisiran), il nuovo farmaco prodotto da Novartis in grado di abbassare i livelli di colesterolo LDL (il cosiddetto “colesterolo cattivo”) con sole due somministrazioni all’anno.

Una vera e propria rivoluzione nel trattamento dell’ipercolesterolemia, patologia silente ma estremamente diffusa, che può provocare gravi conseguenze cardiovascolari se non adeguatamente curata. Basti pensare che in Italia le malattie cardiovascolari causano 220.000 decessi ogni anno, ovvero 25 morti ogni ora.

In Italia il peso di queste patologie è elevatissimo: 19.000 decessi l’anno per malattie circolatorie e ricoveri continui negli ospedali. Tenere sotto controllo il colesterolo LDL è quindi fondamentale per la prevenzione di infarti, ictus e altri eventi potenzialmente fatali.

Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce l’arrivo di Leqvio, molecola capace di interferire con l’RNA messaggero e ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” in modo significativo dopo sole due somministrazioni annuali. Un regime terapeutico estremamente comodo per il paziente, che non dovrà più assumere compresse ogni giorno.

I medici siciliani possono dunque finalmente prescrivere questa terapia innovativa ai loro pazienti dislipidemici, migliorandone sensibilmente la qualità di vita e riducendo drasticamente il rischio di conseguenze invalidanti o letali. Un farmaco che potrà letteralmente salvare molte vite nella nostra isola.