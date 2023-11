Chiama l’ascensore, la cabina non arriva ma si aprono le porte e precipita giù: è grave

Un drammatico incidente ha coinvolto un anziano di 74 anni che è precipitato nel vano ascensore, facendo un volo di circa 4 metri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva chiamato l’ascensore dal piano terra per raggiungere il primo piano, dove risiede. Ma una volta aperte le porte, non si è accorto che la cabina non era presente ed è caduto nel vuoto.

L’uomo è precipitato per 4 metri ma non è in pericolo di vita

La vicenda in un condominio di Cardedu, in provincia di Nuoro. I vigili del fuoco di Lanusei sono prontamente intervenuti per soccorrere l’anziano, che è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La vittima, stando ai primi riscontri, avrebbe riportato diversi traumi agli arti inferiori a causa della caduta. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Si vuole capire, in particolare, se ci siano state mancanze nella manutenzione dell’ascensore, che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

Quello di ieri si configura come un drammatico incidente domestico, che solo per una fortunata coincidenza non ha avuto epilogo mortale. Sono in corso indagini per chiarire meglio i fatti.