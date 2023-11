Dramma a Palermo: vola da Ponte Corleone e muore

Un uomo di 59 anni è stato trovato morto in una grotta vicino al fiume Oreto a Palermo, in zona San Raffaele Arcangelo. L’uomo, scomparso da casa da ieri, presentava fratture alle gambe. L’uomo secondo quanto riporta Blog Sicilia, sarebbe volato dal Ponte Corleone.

A fare la tragica scoperta è stato un familiare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso, i vigili del fuoco per recuperare il corpo e i carabinieri per gli accertamenti. Le cause della morte sono in corso di accertamento.