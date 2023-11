Palermo, grave incidente stradale in via Libertà: 26enne in codice rosso

Palermo – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Libertà, all’incrocio con viale Lazio. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale.

Nell’impatto violentissimo è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 26 anni, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Per estrarlo dall’abitacolo dell’auto, accartocciata nella parte anteriore, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il giovane è stato immediatamente ricoverato nel Trauma Center, dove i medici stanno valutando la gravità delle lesioni riportate.

Ferita anche una ragazza di 34 anni, trasportata in codice giallo sempre a Villa Sofia. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 23, quando le due auto – una Fiat Punto e una Renault Clio – si sono scontrate in prossimità delle strisce pedonali, forse per una mancata precedenza.

L’impatto è stato così forte che una delle due vetture è finita sul marciapiede, abbattendo un palo della segnaletica. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità. Sui due conducenti sono stati effettuati gli esami tossicologici e alcolemici di rito.