Si schiantano e un’auto prende fuoco, muore un ragazzo di 26 anni

Tragedia a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, dove si è verificato un drammatico incidente stradale costato la vita ad un giovane del posto. La vittima è Gianluca Lombardo, 26 anni.

Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi del ristorante “Vecchia Masseria”: una Dacia con a bordo una famiglia e una Fiat Seicento guidata dallo stesso Lombardo. Ancora da accertare le cause dell’impatto, descritto come terribile. Una delle due vetture ha preso fuoco subito dopo lo schianto.

Nonostante i tempestivi soccorsi, per il ventiseienne non c’è stato nulla da fare. Gli occupanti dell’altra automobile, composta da quattro persone, sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale di Agrigento, ma non sarebbero in pericolo di vita.