A 88 anni investe uomo e fugge, la vittima in prognosi riservata

Un uomo di 88 anni, alla guida della sua automobile, ha investito un sessantenne in sella al suo scooter Piaggio Liberty. L’impatto è stato molto violento e il centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando ferite gravissime. Il grave incidente stradale si è verificato a Sciacca, in via dei Cappuccini.

L’anziano automobilista però, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga, rendendosi di fatto responsabile del reato di omissione di soccorso. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II con codice rosso e si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti e svolto i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dei fatti. Grazie a queste attività d’indagine, in breve tempo sono riusciti a rintracciare e identificare il pirata della strada, un ottantottenne del posto, che è stato prontamente denunciato.