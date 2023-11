Tragedia in spiaggia: colpita da un fulmine mentre passeggiava, muore a 34 anni

Una tranquilla passeggiata in riva al mare si è trasformata in tragedia per Froilanis Maireth Rivas Roman, 34 anni, madre di due bambini. La donna è morta folgorata da un fulmine mentre camminava sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena, in Colombia.

Secondo quanto ricostruito, la signora Rivas Roman si trovava da sola sull’arenile nel pomeriggio di martedì, nonostante le autorità avessero diramato un’allerta maltempo invitando i cittadini alla prudenza. Anche i bagnini avevano chiesto ai bagnanti di tenersi lontani dalla spiaggia per precauzione.

Le drammatiche immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mostrano il momento esatto in cui la 34enne è stata colpita da un fulmine: un lampo improvviso l’ha centrata in pieno facendola cadere a terra esanime. I primi soccorritori accorsi hanno purtroppo solo potuto constatare il decesso.

I video girati dai passanti documentano la scena straziante del corpo ormai senza vita riverso sulla sabbia, tra le urla di chi invitava a non avvicinarsi per il rischio di altre scariche elettriche.

Sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, anche se tutto lascia pensare a una tragica fatalità. La famiglia e gli amici piangono Froilanis, descritta come una madre amorevole, portata via troppo presto dall’affetto dei suoi cari.