Centrato il 6 da 85 milioni al SuperEnalotto con una schedina da 3 euro

È una cifra da capogiro quella vinta nell’estrazione del SuperEnalotto: ben 85 milioni e 100 mila euro, il jackpot più alto assegnato quest’anno. La sestina vincente, che vale il montepremi milionario, è stata giocata in una tabaccheria di Rovigo.

I numeri estratti che hanno permesso al fortunato vincitore di intascare questa somma da sogno sono: 56, 52, 40, 9, 10, 19. Anche il numero Jolly 50 e il Superstar 42 rientravano nella combinazione vincente.

Secondo le prime ricostruzioni, il biglietto da 3 euro è stato giocato nella tabaccheria gestita da Giampiero Fornasiero. Ora nella cittadina veneta è partita la caccia al misterioso giocatore che, spendendo appena 3 euro, si è portato a casa una cifra record.

Ora al fortunato vincitore di Rovigo non resta che presentare la ricevuta nell’arco dei 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito SuperEnalotto. Per ritirare il premio milionario dovrà recarsi in uno degli uffici Sisal di Milano o Roma con un documento d’identità valido.