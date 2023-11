A Palermo botte da orbi e folle rissa a Piazza Sant’Anna, volano sedie e tavolini (VIDEO)

Palermo – Attimi di follia e violenza nella nota piazza Sant’Anna, cuore della movida palermitana. Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all’una, due gruppi di giovani hanno dato vita ad una violenta rissa, scagliandosi sedie e tavolini delle attività commerciali della piazza e prendendosi a pugni.

Le immagini della colluttazione, riprese da alcuni testimoni e diffuse via social network dalla pagina “Sicilia VHS”, mostrano la drammaticità dell’episodio: i ragazzi se le danno di santa ragione tra urla e spintoni, usando come armi improprie gli arredi dei locali, incuranti della presenza di numerosi passanti.

Sconosciute al momento le cause che hanno portato allo scoppio della rissa. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute alcune volanti della Polizia, ma all’arrivo delle forze dell’ordine la maggior parte dei protagonisti della rissa si era ormai dileguata.

L’episodio riaccende i riflettori sulla movida violenta che affligge alcune zone del centro storico di Palermo, in particolare nel weekend. Piazza Sant’Anna è una delle piazze più frequentate dai giovani palermitani, con numerosi locali e ristoranti che richiamano ogni fine settimana centinaia di ragazzi. Spesso però gli eccessi di alcol e la mancanza di controllo sfociano in episodi di violenza e vandalismo, con risse che mettono a rischio l’incolumità di passanti e turisti. Già in passato le forze dell’ordine sono dovute intervenire per sedare risse e comportamenti illegali.