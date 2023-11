Spazza davanti casa ma viene travolta e uccisa: dramma in Sicilia

Una terribile tragedia si è verificata ieri a Zafferana Etnea, comune alle pendici dell’Etna nel Catanese, dove una donna di 78 anni, V.T., è morta dopo essere stata investita da un’automobile mentre spazzava la cenere lavica caduta durante la recente eruzione del vulcano.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 novembre, intorno alle ore 15:30, davanti all’abitazione della vittima. La 78enne stava rimuovendo la cenere vulcanica dal manto stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un veicolo in transito.

Soccorsa immediatamente dal personale del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dove però è deceduta poche ore dopo, nella stessa giornata, a causa della gravità delle ferite riportate nell’incidente. La tragica notizia si è diffusa solo oggi.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Ieri a Palermo é morto un altro uomo che era stato investito da un veicolo dopo essere uscito da un negozio nel pieno centro di Bagheria.