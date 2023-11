Un Comune siciliano ti paga 5.000 euro se ti trasferisci o apri un’attività

Petralia Soprana, Comune arroccato sulle Madonie in provincia di Palermo, lancia un’iniziativa per ripopolarsi e rilanciare il tessuto economico e sociale del paese: 5mila euro a chi si trasferisce a vivere in paese e fondi per chi avvia nuove attività commerciali, artigianali o professionali.

Incentivi per ripopolare Petralia Soprana

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso ha stanziato i fondi del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per il 2023, pari a 55.800 euro, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rilanciare un territorio penalizzato dalla carenza di servizi e opportunità per i residenti e le imprese. Il bando mette a disposizione contributi fino al 75% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 5mila euro, per tre categorie di interventi: avvio di nuove attività commerciali, artigianali, agricole e professionali; adeguamento di immobili comunali da destinare a spazi per attività; trasferimento della residenza e dimora abituale a Petralia Soprana.

Fondi per avviare nuove attività commerciali e artigianali

Per sostenere l’apertura di nuove attività, il Comune concede contributi sia per le spese di avvio sia per la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali. Inoltre, mette a disposizione gratuitamente l’intero edificio dell’ex scuola elementare di Cipampini per l’insediamento di attività commerciali e artigianali. Chi decide di trasferirsi a Petralia Soprana può ottenere 5mila euro di contributo sulle spese di acquisto e ristrutturazione di un immobile da destinare ad abitazione principale. L’obiettivo è ripopolare il paese e consolidare il tessuto sociale.

5 mila euro per chi si trasferisce nel paese

Le domande per usufruire dei contributi vanno presentate al Comune di Petralia Soprana entro il 10 dicembre 2022. Sul sito del Comune sono pubblicati il bando con tutti i dettagli dell’iniziativa e i moduli per partecipare, oltre alle informazioni per contattare l’ufficio tecnico. Un’opportunità interessante per ripopolare uno dei tanti piccoli borghi delle aree interne siciliane, creando occasioni di lavoro e rivitalizzando il territorio. L’auspicio è che l’iniziativa del Comune di Petralia Soprana possa attrarre nuovi residenti e imprenditori, dando nuova linfa a un paese che rischia lo spopolamento.