Palermitano picchia la moglie per i panni stesi male e la manda al Pronto soccorso

Palermo – Un nuovo gravissimo episodio di violenza domestica si è verificato nel capoluogo siciliano. Un uomo di 85 anni ha selvaggiamente picchiato la moglie 81enne, mandandola in ospedale con varie lesioni alla testa e al volto.

L’aggressione è avvenuta nei pressi di via Ernesto Basile. Secondo una prima ricostruzione, alla base della lite ci sarebbe stato il modo in cui la donna aveva steso i panni sul balcone. Da qui sarebbe nata una discussione che ben presto è degenerata, come troppo spesso accade tra le mura domestiche.

L’85enne, accecato dalla rabbia, avrebbe afferrato un bastone e colpito ripetutamente la moglie, infliggendole ferite che hanno richiesto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico. I medici le hanno riscontrato varie lesioni alla testa e al volto, ma fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno udito le urla provenire dall’appartamento della coppia e hanno assistito impotenti alla violenza perpetuata sul balcone. Qualcuno ha riferito che l’anziano avrebbe anche tentato di gettare la moglie di sotto, cosa che farebbe pensare ad un raptus incontrollato.

Immediato l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile, giunti rapidamente sul posto e riusciti a bloccare l’85enne prima che la situazione degenerasse ulteriormente. L’uomo è stato condotto in caserma, mentre il Pm di turno ne ha disposto l’allontanamento dall’abitazione familiare.