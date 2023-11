Fiorello sbanca pure negli USA: Whoopi Goldberg lo ringrazia per l’omaggio a Sister Act

Successo senza confini per Fiorello e il suo “Viva Rai2!”. La performance dello showman siciliano e Mahmood, che insieme hanno omaggiato il film di culto “Sister Act”, non è passata inosservata agli occhi di Whoopi Goldberg, l’attrice che nel 1992 vestì i panni della protagonista, Suor Maria Claretta.

La reazione entusiasta dell’attrice americana

La star statunitense ha dimostrato di aver molto apprezzato l’omaggio, pubblicando sui suoi canali social un video dell’esibizione, accompagnato dalle parole “Thank you Mahmood e Fiorello”. Goldberg ha anche commentato l’esibizione durante il suo talk-show “The View”, che conduce sulla ABC: “Sono onorata perché hanno fatto una performance-tributo di Sister Act per il mio compleanno”, ha dichiarato.

“Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono onorata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood, hanno fatto una performance tributo di Sister Act per il mio compleanno. È meraviglioso”, ha dichiarato in tv Whoopi Goldberg. L’attrice è rimasta stupita dall’omaggio, ma lo è stato ancora di più Fiorello che non pensava di poter attirare la sua attenzione. “Non ci credo”, ha commentato sui social lo showman siciliano.

Gli ottimi ascolti di Viva Rai2!

È davvero partita alla grande la nuova stagione di Viva Rai2. Un grande successo per Fiorello e il suo team, che accompagnano il risveglio degli spettatori con tante notizie, ironia e divertimento. Nella prima settimana il programma di Fiorello ha registrato 1.050.000 di ascolto medio con il 20,1% di share e circa 3,8 milioni di contatti. Rispetto al debutto della settimana 5-9 dicembre 2022 gli ascoltatori sono aumentati del 74% con il 6,4 % in più di share. Nella fascia di messa in onda del programma Rai 2 è stato il canale più seguito in Italia in tutti e 5 i giorni di messa in onda.

Viva Rai2 sta facendo cambiare le abitudini al pubblico italiano. Basti pensare che, durante la messa in onda del programma, mediamente nella settimana, si sono registrate 525.000 persone in più davanti alla televisione rispetto alla stessa fascia oraria di quella precedente. E chi non l’ha potuto vedere in televisione ha usato RaiPlay dove il programma ha registrato il 58% in più in termini di ascolto in live streaming.

Il successo internazionale di Viva Rai2

Il successo di Viva Rai2 varca anche i confini nazionali, come dimostra l’attenzione ricevuta da una star internazionale del calibro di Whoopi Goldberg. L’omaggio a Sister Act ha colpito nel segno l’attrice americana, che ha voluto ringraziare pubblicamente Fiorello e Mahmood per la loro performance. Una clip diventata virale Oltreoceano e che ha permesso al nuovo morning show della Rai di acquisire popolarità anche negli Stati Uniti.

Il segreto del successo di Fiorello

La chiave di questo strepitoso successo è la leggerezza con cui Fiorello riesce ad affrontare i temi dell’attualità, mixando sapientemente satira, comicità e professionismo giornalistico. Il ritmo incalzante, i colpi di scena, le gag esilaranti coinvolgono il pubblico fin dalle prime ore del mattino, regalandogli un buonumore contagioso. Merito anche dei tanti compagni di viaggio di Fiorello, come l’imitatore Vincenzo De Lucia e il rapper Fabri Fibra, che arricchiscono lo show con sketch e performance musicali.

Viva Rai2 è l’esempio perfetto di come svecchiare la tv pubblica italiana, puntando su volti nuovi capaci di unire popolarità e talento. Un esperimento coraggioso che sta dando i suoi frutti, come confermano i datiAuditel in costante crescita. Fiorello sa come parlare al suo pubblico, raccontando in chiave ironica i temi di stringente attualità. Il segreto del suo successo sta nella naturalezza con cui riesce a passare dalle barzellette alla cronaca, dal nonsense a riflessioni più profonde. Un nuovo modo di fare infotainment che piace tanto in Italia quanto Oltreoceano.