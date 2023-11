Giovane donna tenta suicidio a Palermo: poliziotto angelo la salva

Tragedia sfiorata a Palermo, dove una giovane donna di circa 30 anni ha tentato di suicidarsi gettandosi dal Ponte Oreto. L’estremo gesto della donna, le cui generalità non sono state rese note, è stato fortunatamente evitato grazie al pronto intervento di un agente della polizia stradale di passaggio sul luogo.

Il provvidenziale intervento dell’agente

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in piedi tra il parapetto e una ringhiera di protezione del ponte, evidentemente con l’intento di lanciarsi nel vuoto. L’agente, notata la scena, ha subito capito le intenzioni suicide della giovane e si è avvicinato a lei nel tentativo di instaurare un dialogo e farla desistere. Dopo alcuni minuti di conversazione, però, la trentenne ha improvvisamente tentato di scavalcare la ringhiera, costringendo il poliziotto, che nel frattempo si era seduto sulla balaustra, ad afferrarla per un braccio e metterla così in salvo.

Il soccorso e il ricovero della donna

Determinante per evitare la tragedia è stato anche l’intervento di un operatore sanitario di un’associazione privata di passaggio, che ha assistito alla scena e si è subito fermato per dare man forte all’agente. Una volta messa in sicurezza, la donna è stata presa in custodia dagli operatori di un’ambulanza del 118, che l’hanno sottoposta ad accertamenti sul posto prima di accompagnarla in ospedale.

Sono ancora ignote le ragioni che avrebbero spinto la trentenne a compiere il gesto estremo. Non è escluso che la donna soffrisse di depressione o attraversasse un momento di particolare fragilità emotiva.