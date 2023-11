Sex toy si blocca nel retto: uomo in codice rosso al Pronto soccorso

Incidente imprevisto durante un gioco erotico. Un vibratore, utilizzato nel corso del gioco, è rimasto intrappolato, costringendo un uomo a cercare l’aiuto dei medici.

È avvenuto a Sora. L’uomo è stato inizialmente portato in un vicino pronto soccorso, ma è stato successivamente trasferito in un altro ospedale dove i medici hanno dovuto eseguire un delicato intervento chirurgico per rimuovere l’oggetto, che si era spostato più in alto di quanto previsto, sembra anche con la funzione di vibrazione ancora attiva.

I soccorritori del 118 sono intervenuti nella località di Valleradice dove hanno trovato l’uomo in strada, visibilmente sofferente. Non è noto cosa sia accaduto nei momenti precedenti, né dove il gioco erotico sia effettivamente andato male.