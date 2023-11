Incidente a Milano, muore il siciliano Giorgio Occhipinti

Ragusa è in lutto per la morte di Giorgio Occhipinti, 32 anni, avvenuta in un incidente stradale a Milano.

Giorgio era nato e cresciuto a Ragusa, dove aveva giocato a calcio a livello dilettantistico con la squadra della sua città, l’ASD Pro Ragusa. Era un ragazzo molto amato e stimato da tutti, per il suo carattere solare e la sua passione per il calcio. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, Giorgio si era trasferito a Milano per lavoro. Lavorava come assicuratore e aveva una brillante carriera davanti a sé.

La sera di ieri, Giorgio aveva trascorso la serata a casa di amici. Con loro aveva deciso di andare a giocare a boowling. Il 32enne, però, nella sala gioco non è mai arrivato. Giorgio è morto in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Milano. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia della morte di Giorgio ha sconvolto l’intera comunità di Ragusa. In tanti hanno voluto testimoniare il loro dolore per la perdita del giovane. Tra questi, l’ASD Pro Ragusa, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato una foto del giovane quando giocava con la squadra della sua città: “Eri “Genio e Sregolatezza” in campo, adesso puoi continuare a fare esultare tutti, ovunque sarai Giorgio Occhipinti”. E sempre la società in un altro post ha scritto: “L’ASD Pro Ragusa, nelle vesti del suo Presidente Giorgio Mirabella, la Dirigenza e la Squadra tutta, è rimasta attonita, saputa la notizia di un ex tesserato, che è venuto a mancare improvvisamente nella mattina odierna, si stringe attorno alla famiglia Occhipinti”.