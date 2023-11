Guardia giurata spara alla fidanzata e si suicida

Un uomo di professione guardia giurata, ha improvvisamente aperto il fuoco contro la sua fidanzata 35enne per motivi ancora da chiarire. Dopo aver esploso diversi colpi con la pistola legalmente detenuta, l’uomo ha gravemente ferito la donna per poi barricarsi in casa. Poco dopo, con la stessa arma, si è tolto la vita.

I fatti si sono svolti a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, intorno alle 13 nell’abitazione che la coppia condivideva in via Acquedotto a San Giorgio su Legnano. A lanciare l’allarme sono stati probabilmente i vicini di casa, insospettiti dagli spari. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno scoperto la tragedia: la donna ferita in modo gravissimo e l’uomo morto suicida. La 35enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale a Legnano, dove è ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e il movente che avrebbe spinto l’uomo al folle gesto di sparare alla compagna per poi togliersi la vita. Si indaga per fare luce su una vicenda dai contorni ancora poco chiari che ha sconvolto la tranquillità del paese.