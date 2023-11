Facebook diventa a pagamento per tutti? È una bufala

In questi giorni sta tornando a diffondersi su Facebook una catena di messaggi in cui gli utenti affermano di non autorizzare il social network ad addebitare 4,99$ al mese per l’utilizzo della piattaforma. Una bufala che si ripresenta ciclicamente e che questa volta cita anche un fantomatico servizio a pagamento chiamato “Facebook Gold”.

In realtà non c’è nulla di vero. Si tratta di un falso messaggio che periodicamente ritorna virale tra gli utenti di Facebook, generando preoccupazione e spingendo molti ad incollare il testo nei loro post. Un comportamento inutile, dal momento che non esiste al momento alcun piano a pagamento per Facebook e non è previsto il passaggio a un modello di abbonamento.

Nel testo bufala si fa riferimento anche al fatto che le foto caricate dagli utenti apparterrebbero a loro e non a Facebook. In realtà, accettando i termini d’uso della piattaforma, si concede a Facebook una licenza gratuita per l’utilizzo dei contenuti condivisi. Dunque, le foto sono dell’utente ma il social network può utilizzarle liberamente.

Come fonte della bufala viene citato il canale televisivo Channel 4 News, che in realtà non ha mai diffuso la notizia del presunto passaggio a pagamento di Facebook. Si tratta quindi di una informazione completamente falsa e priva di fondamento.

Nonostante la bufala circoli da anni, puntualmente molti utenti ci cascano e condividono il messaggio nella speranza di “mettersi al riparo” da futuri addebiti. In realtà l’unico effetto è contribuire a diffondere una fake news priva di alcun riscontro.

Come hanno spiegato diversi siti di fact-checking, tra cui Bufale.net, la catena è totalmente infondata e non serve a nulla condividerla. Facebook non diventerà a pagamento, le foto caricate dagli utenti sono comunque soggette alla licenza concessa al social network e l’unico risultato è alimentare inutilmente un messaggio falso.

In conclusione, la bufala di Facebook e Facebook Gold a pagamento da lunedì è priva di alcun fondamento ed è l’ennesimo caso di disinformazione che periodicamente torna a circolare tra gli utenti. Inutile condividere il messaggio o preoccuparsi di improbabili futuri addebiti. Il social network continuerà ad essere gratuito.