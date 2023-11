Ikea arriva a Palermo, finalmente la svolta?

Palermo – Ikea potrebbe finalmente aprire il suo primo mega store a Palermo. Il colosso svedese, già presente nell’isola con un negozio al dettaglio a Catania, pare infatti che stia valutando varie aree su cui edificare lo store nel capoluogo siciliano.

Ikea valuta due aree nel Palermitano

A dare la notizia è stato l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, intervenendo al Bte in corso a Palermo. “Abbiamo recuperato i rapporti con Ikea, il colosso svedese investirà a Palermo”, ha dichiarato Tamajo.

Secondo quanto riportato da fonti locali, Ikea starebbe valutando due aree nel Palermitano: una in zona nord della città, e una in zona est. Entrambe le aree sono di dimensioni sufficienti per ospitare un grande store Ikea, con una superficie di circa 20.000 metri quadrati. La scelta della zona è ancora in corso di valutazione, ma è probabile che Ikea decida di optare per una zona facilmente raggiungibile da tutta la città.

L’apertura di Ikea a Palermo sarebbe un’opportunità

L’eventuale apertura di un punto vendita Ikea a Palermo sarebbe una grande opportunità per la città e per l’intera regione. Ikea è infatti una delle più grandi catene di arredamento al mondo, con oltre 460 negozi in 50 paesi. L’arrivo di Ikea a Palermo porterebbe con sé nuovi posti di lavoro, investimenti e un aumento del turismo