Muore bimbo di 5 anni, lutto nel Palermitano per il piccolo Alessio

Caccamo è in lutto per la morte del piccolo Alessio, bimbo di 5 anni che ha lottato per una lunga malattia. Il sindaco, Franco Fiore, ha proclamato il lutto cittadino nella giornata del 13 novembre, in concomitanza con la celebrazione dei funerali.

Alessio era un bambino vivace e solare, amato da tutti. Frequentava la scuola dell’infanzia e giocava con i suoi amici nel quartiere. La sua scomparsa ha sconvolto la comunità caccamese, che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di dolore

“Interpretando il sentimento unanime di profondo cordoglio della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, evidenziando l’emozione per il lutto che ha colpito la famiglia e l’intera comunità caccamese, per testimoniare la partecipazione al dolore per la perdita del piccolo Alessio, prematuramente scomparso dopo una lunga malattia”, ha scritto il sindaco in un comunicato stampa.

“Si proclama il lutto cittadino nella giornata del 13 novembre 2023, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, in concomitanza con la celebrazione delle esequie. I funerali avranno luogo presso la chiesa Madre San Giorgio Martire, alle ore 15″, ha aggiunto.

La bandiera del Palazzo Municipale sarà esposta a mezz’asta per l’intera giornata in segno di lutto e il Gonfalone Cittadino sarà presente al funerale. Si invitano gli esercizi commerciali cittadini a sospendere le proprie attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione delle esequie”, conclude il decreto.

La morte del piccolo Alessio ha scosso profondamente l’intera comunità caccamese, che si stringe attorno alla famiglia del bimbo in questo momento di dolore.