Operaio forestale schiacciato da albero: gravissimo al Civico di Palermo

Un operaio forestale è rimasto ferito gravemente durante l’abbattimento di un albero. L’uomo è stato schiacciato dall’albero.

Il tragico incidente ha coinvolto un operaio forestale di 58 anni che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso del 118 a causa delle gravi lesioni riportate durante il suo lavoro.

L’incidente si è verificato nelle campagne di Cammarata, nell’agrigentino, mentre l’uomo stava tagliando l’albero che per cause da accertare è finito sull’operaio, schiacciandolo. I carabinieri stanno conducendo le indagini per stabilire le cause esatte dell’accaduto.