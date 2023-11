La bravissima siciliana Ilaria Mongiovì trionfa a Tale e quale show 2023

Grande festa per la conclusone di Tale e Quale Show. A trionfare nel torneo dei campioni è stata la fantastica artista siciliana Ilaria Mongiovì.

Il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti ha chiuso in bellezza l’edizione 2023 con un appuntamento speciale che ha visto sfidarsi i migliori talenti di quest’anno e dell’anno scorso. E proprio una ex concorrente del 2021 ha avuto la meglio, lasciando tutti a bocca aperta con la sua esibizione da urlo. La bravissima cantante e attrice siciliana Ilaria Mongiovì ha incantato il pubblico e la giuria interpretando “Without You” di Mariah Carey. Con la sua voce potente e le doti da performer consumata, è riuscita a imitare alla perfezione la regina delle ballad, totalizzando un punteggio record di 80 punti. Una vittoria più che meritata per questa straordinaria artista.

L’attrice e cantante siciliana protagonista di tanti musical, che ha esordito in tv giovanissima a “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici (in giuria per questa serata), potrà fregiarsi del titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2023” dopo essersi imposta sugli altri concorrenti grazie a un’imitazione di Mariah Carey, che le ha fruttato 80 punti.

Al secondo posto si è piazzato il vincitore dello scorso anno, Antonino Spadaccino, che nei panni di Sam Smith ha ottenuto un ottimo punteggio. Sul terzo gradino del podio Luca Gaudiano, fresco di vittoria di questa tredicesima edizione con la sua interpretazione di Ed Sheeran.

Grande festa in studio per questi incredibili talenti, che ancora una volta ci hanno dimostrato tutta la loro passione per la musica e le loro qualità canore e attoriali. Tale e Quale Show si conferma anno dopo anno il programma leader per i migliori imitatori del panorama artistico italiano. Nel corso della serata Maria De Filippi, all’inizio scambiata per un’imitatrice, ha telefonato in diretta a Crtistiano Malgioglio per complimentarsi con Carlo Conti per lo show: «Vi guardo ogni venerdì sera».