Paura a Borgetto: dimentica freno a mano, l’auto scivola e si schianta (VIDEO)

Paura a Borgetto, in provincia di Palermo, per un’automobile parcheggiata che è improvvisamente precipitata all’indietro finendo la sua corsa contro i segnali stradali.

La vettura era stata lasciata in sosta da una donna del posto. Non è ancora chiaro il motivo per cui il veicolo a muoversi in retromarcia precipitando giù per la strada in pendenza, forse il freno a mano non era stato ben inserito.

In pochi attimi l’utilitaria ha preso velocità per poi schiantarsi violentemente contro i cartelli e i paletti dello spartitraffico. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno e non ci sono stati feriti.