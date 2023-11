Tragedia in un B&B di Palermo: turista muore schiacciato da un armadio

Dramma in un bed and breakfast di Palermo, dove un turista è stato ritrovato morto nella propria stanza, schiacciato da un armadio. La tragedia si è consumata in un B&B sito in via Santa Rosalia, non lontano dalla stazione centrale del capoluogo siciliano.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo – un turista straniero di cui non sono state rese note le generalità – sarebbe rimasto vittima di un incidente. Per cause ancora da accertare, un pesante armadio presente nella camera si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciandolo contro il muro.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia. Gli agenti hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le cause.