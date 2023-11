Palermo, ondata di solidarietà per la piccola Alessia, che lotta contro un sarcoma

A Palermo è in corso una gara di solidarietà per aiutare la famiglia di Alessia, una bambina di sei anni che lotta contro un sarcoma alveolare. La direttrice della sua scuola, “Il giardino di Incantia”, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe arrivata a 5.600 euro in due giorni, grazie a oltre duecento donazioni.

“Purtroppo – scrive Giulia Vaccaro – la malattia si è ripresentata in maniera inaspettata dopo che sembrava sconfitta. A Palermo – spiega – i medici le hanno dato poche speranze, ma i genitori non si arrendono e vogliono lottare con tutte le loro forze per far sì che Alessia possa beneficiare di altre cure in strutture più all’avanguardia”.

La famiglia si sta quindi recando a Roma, dove la piccola verrà seguita all’ospedale Bambino Gesù. “Per i familiari – continua la direttrice – è una situazione dolorosa e complicata da sostenere anche economicamente, una raccolta fondi può dar loro la possibilità di gestire le spese di questo gravoso trasferimento”.

“L’unione fa la forza – conclude – stringiamoci tutti affinché Alessia non possa mai perdere il suo bellissimo sorriso”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-la-piccola-alessia-a-restare-in-vita