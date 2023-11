Muore schiacciato da un armadio in un b&b di Palermo: la vittima è un palermitano

È il palermitano Giuseppe Filippone, 77 anni, e non un turista come precedentemente scritto, la vittima di quello che sarebbe un tragico incidente avvenuto all’interno di un bed and breakfast di Palermo. L’uomo, infatti, sarebbe stato rimasto schiacciato da un armadio.

La struttura turistica dove è avvenuta la tragedia si trova in via Santa Rosalia, una traversa di via Roma, nelle vicinanze della Stazione Centrale. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo sarebbe morto a causa della caduta di un armadio. L’uomo è stato trovato in posizione supina all’interno della stanza del b&b, con l’armadio che lo schiacciava.

Sul luogo del dramma è giunto il medico legale che ha ispezionato il corpo di Filippone. La procura di Palermo ha disposto l’autopsia per meglio chiarire le cause del decesso. I familiari dell’anziano hanno proceduto al riconoscimento dell’uomo.

Sul posto la Squadra Mobile della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il 118 che ha solo potuto constatare il decesso del 77enne.